Corini: “Felicissimo del mercato, siamo in un momento di passaggio”

Le parole del tecnico rosanero in vista della sfida di sabato al "Granillo" contro la Reggina

PALERMO – L’allenatore del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domenica, allo stadio “Granillo”, contro la Reggina di Filippo Inzaghi.

Il tecnico rosanero ha esordito parlando del mercato fatto dal duo Rinaudo-Zavagno, esprimendo la propria soddisfazione per le operazioni svolte dal suo arrivo in panchina: “E’ stato fatto un bellissimo lavoro di completamento per portare valori alla nostra rosa, già composta da tanti ragazzi che hanno fatto bene in C e che andava consolidata. Ringrazio la società e i direttori per quello che hanno fatto, continuiamo a lavorare sui dettagli ma ci vorrà tempo per amalgamare il tutto. Bisogna capire il percorso dei nuovi ma questo lavoro nel tempo darà i suoi frutti”.

“E’ un momento di passaggio – continua Corini – queste sei partite avevo detto che sarebbero state fondamentali per ottimizzare il mercato e fare risultati per guadagnare fiducia. Nella scorsa partita sono stati fatti dei cambi con giocatori importanti che adesso devono trovare continuità per dare un valore aggiunto alla squadra”.

LA REGGINA DI PIPPO INZAGHI

La prossima avversaria del Palermo sarà la Reggina di Pippo Inzaghi, in rampa di lancio dopo le due vittorie consecutive per una sfida che nasconde tante insidie: “Dopo una sconfitta c’è sempre la volontà di trasformare la delusione in energia. La Reggina è molto forte, piena di entusiasmo e viene da due vittorie nelle ultime gare. Ha giocatori di qualità e giovani interessanti, sarà un bel test dal punto di vista della personalità che abbiamo già mostrato a Bari”.

“La Reggina gioca con un 4-3-3 di grande qualità – continua il tecnico di Bagnolo Mella in merito alla compagine di Inzaghi – sa giocare e sa riempire bene il campo in entrambe le fasi. Dobbiamo fare una partita di grande consapevolezza, appena sbagliamo loro hanno la grande abilità di saper colpire quindi bisogna fare una partita di qualità. Con Pippo (Inzaghi, ndr) ci siamo affrontati tante volte. Ho grande stima nei suoi confronti, si è costruito una carriera importante partendo dal basso, nonostante sia un grande campione ha grande umiltà”.

I SINGOLI E I NUOVI ARRIVATI

Spazio, da parte di Eugenio Corini, anche per qualche considerazione sugli ultimi arrivati in casa rosanero ovvero Saric e Vido: “Saric è entrato in gruppo ieri, l’ho visto bene. Ho parlato con il ragazzo, mi ha detto che si allenava sempre con la squadra, ha fatto il ritiro ed è sicuramente arruolabile. Vido è un talento, ha cambiato parecchie squadre e ha fatto percepire di avere grande qualità. Nel nostro sistema può sostituire Brunori ma anche giocare a suo fianco. Con noi può consolidarsi, sono molto soddisfatto del suo arrivo”.

Verso la conferma Marco Sala, ormai pienamente recuperato, e sono alte le probabilità di vedere Francesco Di Mariano in campo dal primo minuto: “Sala è rientrato, ha fatto la settimana tipo e l’ho visto sciolto quindi è pienamente recuperato. Di Mariano è un’opzione molto credibile per partire dall’inizio”.

IL CALCIO DI EUGENIO CORINI

L’allenatore rosanero si è soffermato, infine, su qualche spunto tattico e sulla necessità nel suo modo di intendere il gioco del pallone di palleggiare con insistenza per creare le situazione giuste in attacco: “Il Palermo negli ultimi anni ha sempre giocato per vincere, andiamo in un campionato dopo anni di assenza e con un obiettivo diverso. L’idea tattica necessita determinate caratteristiche e sono stato accontentato attraverso il mercato. A tutti piace pressare alto ma serve anche creare compattezza, per me a volte si difende anche consolidando il palleggio e costruendo le premesse per il passaggio giusto. Avere gente come Stulac e Saric bravi a palleggiare così come Damiani ti permette di rifiatare tenendo il possesso per poi trovare lo spazio giusto per attaccare”.