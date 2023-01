Corleone, stanziati 31 milioni per maxi polo di trattamento dei rifiuti

Opera finanziata con risorse Pnrr

PALERMO – Via libera ufficiale del ministero dell’Ambiente al maxi progetto per il polo tecnologico per il trattamento dei rifiuti a Corleone. E’ infatti arrivato il decreto di finanziamento che assegna quasi 31 milioni di euro per l’impianto che servirà i 23 Comuni della società regionale per i rifiuti (Srr) Palermo Provincia Ovest.

Sono 30 i progetti su tutto il territorio nazionale che hanno superato il vaglio della Commissione esaminatrice per la “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”. Saranno sostenuti economicamente attraverso i fondi del Pnrr.

Quello corleonese, redatto dall’ingegnere Valentina Messina della Ssr Provincia Palermo Ovest di concerto con l’ufficio tecnico del Comune di Corleone, si è classificato ottavo. Il finanziamento del governo nazionale ammonta complessivamente a 30.536.258,65 euro.

Il ministero verserà il 10 per cento come anticipo per dare avvio alle opere. La zona individuata per la creazione del nuovo polo tecnologico è l’area industriale e artigianale di contrada Frattina, che si estende per circa 7 ettari.

Una linea dell’impianto servirà a trattare la frazione organica dei rifiuti con la produzione di biometano e compost di qualità. Un’altra invece sarà dedicata alla selezione e valorizzazione della parte secca proveniente dalla raccolta differenziata (carta, plastica, vetro e lattine). Infine, una “stazione di trasferenza” verrà utilizzata per ottimizzare il trasporto di ciò che non potrà essere trattato in loco.

“Questo importantissimo finanziamento – dice il sindaco Nicolò Nicolosi – è il frutto di una grande sinergia tra i 23 Comuni della Società regionale per i rifiuti Palermo Provincia Ovest, che si sono avvalsi del nostro ente per presentare questo progetto. Tutti i Comuni hanno già deliberato il loro impegno ad utilizzare l’impianto, una volta che sarà stato ultimato”.