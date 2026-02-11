Corruzione all’Ars, gli imputati chiedono l’inutilizzabilità delle intercettazioni

Il Gup si è riservato la decizione

PALERMO – Si è riservato la decisione sulla richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni, avanzata dagli imputati, il gup di Palermo che celebra l’udienza preliminare a carico di Sabrina De Capitani, ex portavoce del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, dell’imprenditrice Caterina Cannariato , della dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana Marianna Amato e del manager Alessandro Alessi, coinvolti in un’inchiesta sull’assegnazione di fondi pubblici in cambio di regali, denaro e incarichi.

L’udienza preliminare è stata rinviata al 4 marzo. Galvagno, anche lui indagato, e il suo ex autista Roberto Marino, hanno chiesto, invece, il giudizio immediato, ‘saltando’ l’udienza preliminare e saranno processati in ordinario: per questo le loro posizioni sono state stralciate. Compariranno davanti al tribunale il prossimo 4 maggio.