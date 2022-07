Corruzione elettorale, 10 indagati: politici coinvolti NOMI

L'indagine cerca di fare luce sul mondo della formazione professionale

L’ex senatore del Pd Nino Papania, oggi coordinatore regionale del movimento Via, è tra i soggetti indagati dalla Procura di Marsala in una inchiesta su voto di scambio. Reato che sarebbe stato commesso in occasione delle recenti elezioni amministrative di Petrosino. La notizia stamane è stata lanciata dal quotidiano on line Itaca Notizie. L’indagine per la quale la scorsa settimana sono scattate alcune perquisizioni disposte dalla magistratura marsalese, viene condotta dalla Guardia di Finanza.

Tra gli indagati anche consiglieri comunali di Marsala e candidati alle recenti elezioni amministrative di Petrosino. Nonché dirigenti di centri per la formazione professionale. Con Papania, indagato anche per traffico di influenze illecite, sono indagate altre nove persone: Michele Accardi, consigliere comunale a Marsala e sua figlia Sara, candidata non eletta al Consiglio comunale di Petrosino, Ignazio Chianetta, coordinatore comunale di VIA a Marsala, sua madre Rosa Maria Casano, Angelo Rocca, coordinatore provinciale VIA , Manfredi Vitello, di Cinisi, vice presidente e direttore generale del CeSiFoP, Pietro Gatto di Palermo, Salvatore Montemario di Valderice, e Calogerino Forniciale (Montevago). Secondo l’indagine il voto di scambio si sarebbe concretizzato con la promessa di assunzioni nel mondo della formazione professionale.