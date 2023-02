Corsa Finanziaria, ma c’è il vuoto in aula: deputati dove siete?

Ecco che cosa sta accadendo.

PALERMO – Corsa Finanziaria, ma c’è il vuoto in aula. La seduta prevista per le dieci di questa mattina è stata rinviata alle dieci e mezza. La grande attesa per la discussione generale sul ddl bilancio e sulla manovra finanziaria si traduce in un’aula deserta. La vice presidente vicaria Luisa Lantieri parla agli scranni vuoti degli onorevoli: la maratona inizia e i deputati non sono nemmeno ai nastri di partenza.