Corse clandestine di cavalli e spari nel Catanese, due denunciati

Le indagini dopo la diffusione sui social di video della gara nelle campagne di Palagonia

CATANIA – Arrestati e denunciati dalla polizia due uomini di 40 e 45 anninell’ambito di un’indagine su una corsa clandestina di cavalli. La gara era organizzata lungo le strade interpoderali delle campagne di Palagonia, nel Catanese.

Corse clandestine di cavalli a Palagonia

Le indagini della squadra a cavallo della questura sono partite dopo la pubblicazione sui social di alcuni video che mostravano la gara. Al seguito decine di scooter, con persone armate che esplodevano colpi in aria utilizzando pistole e un fucile Kalashnikov.

Nel corso dei controlli nelle stalle di San Cristoforo, a Catania, con i veterinari Asp, gli agenti sono risaliti a uno dei cavalli impiegati nella competizione. Il proprietario della struttura avrebbe ammesso che il puledro presente, di circa un anno, era quello utilizzato nella corsa. Identificato l’animale tramite microchip. Poi sequestrato e affidato a una struttura specializzata.

Il sequestro e l’identificazione

In un’altra stalla abusiva, trovato e sequestrato anche il secondo cavallo coinvolto nella gara. Gli investigatori hanno inoltre identificato uno dei fantini, ripreso a volto scoperto durante la corsa. L’uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità, prendendo però le distanze dalle persone armate che sparavano in aria.

I proprietari delle due stalle sono stati sanzionati amministrativamente per assenza di autorizzazione alla detenzione degli animali. E mancata registrazione nella banca dati e omissione delle visite sanitarie previste.