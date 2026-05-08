 Corte Usa boccia i dazi globali al 10% di Trump, sono illegali
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Il tribunale ha deciso con 2 voti a favore e uno contrario
il provvedimento
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1 min di lettura

I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali.

Lo ha stabilito la Corte per il commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso.

Trump, Corte Usa boccia i dazi

Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con 2 voti a favore e uno contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali.

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