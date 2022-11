Cosenza-Palermo, le probabili formazioni del match

Le possibili scelte dei due allenatori in vista della 13ª giornata di Serie B

2' DI LETTURA

Cosenza e Palermo si sfidano in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie B. Allo stadio San Vito – “Gigi Marullo”, a partire dalle ore 14.00, il club rosanero e la squadra calabrese scendono in campo con obiettivi e aspettative diverse. La compagine guidata dal tecnico Eugenio Corini è alla ricerca dei tre punti per ottenere la terza vittoria consecutiva e il secondo successo di fila in trasferta. La formazione allenata da mister William Viali, invece, reduce da cinque sconfitte, vuole tornare al trionfo davanti i propri tifosi per uscire da questo tunnel buio di insuccessi. I rosa si trovano al tredicesimo posto in classifica a quota 15 punti, mentre il Cosenza con 11 lunghezze in graduatoria si appresta al match dal terzultimo posto, in piena zona retrocessione.

“Affrontiamo una squadra che viene da un periodo difficile”, ha detto l’allenatore del Palermo nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match. “Il Cosenza ha iniziato bene ma hanno subito delle sconfitte che hanno portato al recente cambio di guida tecnica. E’ un avversario ostico che vuole riprendersi, stanno vivendo un momento simile a quello che noi abbiamo superato qualche settimana fa – ha proseguito Corini -. Bisogna avere equilibrio, veniamo da due vittorie e per il nostro percorso di crescita è una partita molto importante. Il Cosenza è andato in ritiro e stanno preparando la partita al meglio, noi però l’abbiamo preparata altrettanto bene e voglio vedere una squadra che lotta per prendersi la gloria”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico di Bagnolo Mella dovrebbe optare ancora per il 4-3-3. La formazione titolare dei rosanero probabilmente sarà la stessa scesa in campo nell’ultima sfida casalinga contro il Parma. Davanti al portiere Pigliacelli ci sarà una linea di difesa composta da Devetak, Marconi, Nedelcearu e Mateju. Gomes ancora in cabina di regia, affiancato da Segre e Broh. Brunori guiderà il reparto offensivo, mentre Valente e Di Mariano agiranno sulle corsie esterne d’attacco. Di seguito, dunque, le probabili formazioni delle due compagini che si affrontano in terra calabrese.

COSENZA (4-3-1-2): Marson; Rispoli, Rigione, Venturi, Martino; Voca, Calò, Brescianini; D’Urso; Butic, Larrivey

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano