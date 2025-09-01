Cosmetici, da oggi vietate in Europa due sostanze per gel e smalti per unghie

Aggiornato l'elenco delle sostanze tossiche

ROMA – Da oggi, primo settembre, in vigore il divieto europeo all’utilizzo di due composti chimici largamente impiegati in gel e smalti per unghie, ritenuti tossici dalle autorità sanitarie: il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e il Dimethyltolylamine.

Le due sostanze sono state inserite nell’elenco degli ingredienti vietati nei cosmetici dall’Unione Europea, perché classificate come presunte tossiche per la riproduzione umana.

Il TPO è un fotoiniziatore usato negli smalti in gel, mentre la DMTA è un condizionante che favorisce l’adesione. Le nuove restrizioni, secondo la Commissione Europea, servono a ridurre i rischi derivanti dall’esposizione prolungata a sostanze chimiche sospette. Sarà vietato su territorio europeo produrre nuovi quantità di prodotto con le due sostanze e utilizzare le vecchie scorte che le aziende dovranno smaltire