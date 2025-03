Costa Sud: “Serve pulizia, il Comune usi una ruspa per la spiaggia”

La nota di Leto e Colletti

PALERMO – “Come ogni anno, con l’avvicendarsi della primavera e della stagione estiva, gli arenili liberi della Costa Sud nei tratti di Romagnolo e Bandita necessitano di un intervento di pulizia dopo le mareggiate invernali”. Lo dichiarano la consigliera comunale di Palermo, Teresa Leto, e il consigliere della Seconda circoscrizione Giovanni Colletti, responsabile del dipartimento Costa Sud di Fratelli d’Italia.

“Propedeutico all’intervento di bonifica che si espleta sin dall’insediamento di questa amministrazione nei mesi di aprile e maggio è l’invio della ruspa – continuano -. Difatti gli arenili liberi vengono fruiti da gran parte dei cittadini residenti anche allo scopo elioterapico, nell’attesa dei lavori del collettore fognario che restituirà la balneabilità in questa parte di città. Anche quest’anno abbiamo richiesto l’intervento del mezzo meccanico in tempi adeguati per consentire ai fruitori la possibilità di continuare a frequentare gli arenili in sicurezza”.