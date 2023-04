Costituito il Comitato Provinciale referendario “Italia per la pace”

Due quesiti hanno la finalità di fermare l’invio di armi all’Ucraina. Il terzo, il conflitto d’interesse endemico nella Sanità pubblica.

2' DI LETTURA

CATANIA. Costituito il Comitato Provinciale Referendario di Catania “Italia per la pace” per la raccolta firme proposti dal Comitato Ripudia la guerra (Enzo Pennetta) e da Generazioni Future (Ugo Mattei).

I primi due quesiti hanno la finalità di fermare l’invio di armi all’Ucraina ed a qualsiasi Paese in stato di belligeranza, il terzo vuole evitare il conflitto d’interesse endemico nella Sanità pubblica nel cui ambito i privati partecipano anche nella determinazione delle priorità da destinare alla medicina di

prossimità ed alle terapie intensive.

La platea, è stata poi, invitata a partecipare alla proiezione del docufilm “Hacking Justice” che ricostruisce il calvario del giornalista australiano Julian Assange e la strenua battaglia difensiva del suo avv. Baltasar Garcon che si terrà giovedì 27, presso il cinema King. La serata evento si tiene in

occasione dell’approvazione da parte della giunta comunale dell’attribuzione della cittadinanza onoraria ad Assange promossa da Santo Musumeci e Graziano Bonaccorsi.

Su invito di Leonardo Nicolosi, si è susseguita una serie di interventi con le dichiarazioni di adesione al Comitato Referendario da parte di: Disoccupazione zero, Davide Cadili; Azione Civile, Antonio Ingroia; Ass. La Ragna-Tela, Anna Di Salvo; M5S, Graziano Bonaccorsi; ProItalia, Giovanni Pappalardo; PSDI, Antonello Longo; Democrazia Sovrana e Popolare; Pace Italia, Gianluca Distefano; Ass. Manifesta, Simona Suriano; Partito Liberale Italiano Sicilia, Prof.ssa Maria Carmela Liggieri; Rifiuti Zero Sicilia, Salvo

Bulla; Ass. Agrumicola”Riviera dei Limoni”, dr. Angelo Privitera; Rinascita Repubblicana, Francesca Donato; CLN Catania, Alessio Giannetto; Progetto Democratico Innovativo, Patrizia Miccione.



In chiusura, Giusy Clarke Vanadia ha lanciato un appello ai presenti alla massima partecipazione al corteo dell’Anpi, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, nell’ambito del quale, verranno allestiti due banchetti, uno alla partenza del corteo, a piazza Palestro, alle ore 9,30 ed un altro a piazza Stesicoro alle 11,30.

I banchetti di Catania e provincia:

SABATO 22, ore 18.00-20.00 hall dell’hotel Nettuno, viale Ruggero di Lauria

SABATO 22, ore 17.00-21.00, ACITREZZA, Lungomare, lato opposto Villa Fortuni.

DOMENICA 23, ore 9,30-13.00 piazza Castello, ACICASTELLO

DOMENICA 23, ore 18.00-21.00, p.zza Europa, lato opposto bar Caviezel

LUNEDÌ 24, ore 10.00-13.00, zona Mercato, altezza C/so Sicilia, 43

MARTEDÌ 25 aprile, p.zza Palestro, ore 9,30, inizio corteo ANPI

ORE 11,30, p.zza Stesicoro, fine corteo ANPI

MERCOLEDÌ 26 ore 9,30-13.00, zina mercato, corso Sicilia, civico 43.

MERCOLEDÌ 26, ore 16.00 Palazzo della cultura in occasione del Concerto per la pace.

GIOVEDÌ 27, ore 20.00-22,30, presso cinema King, in occasione della serata-evento proiezione del film “Hacking Justice” sulla vicenda del giornalista Julian Assange, per il quale la.giunta catanese ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria.