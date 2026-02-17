Covei Meta Catania Bricocity, al PalaCatania arriva il Futsal Genova

Obiettivo continuità per i rossoazzurri

CATANIA – Oggi – martedì 17 febbraio – la Covei Meta Catania Bricocity torna in campo al PalaCatania. Per la sfida di campionato contro il CDM Futsal Genova. In un match testa-coda che si preannuncia intenso.

Primato Meta Catania

I rossoazzurri arrivano all’appuntamento forti di due successi consecutivi che hanno consolidato il primato in classifica. Un momento positivo sotto il profilo del gioco, dei risultati e della condizione atletica, che conferma la solidità del gruppo etneo e la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico.

La Meta Catania guida attualmente la classifica con 38 punti primato in solitaria con un rendimento costante e con il miglior attacco del campionato 76 reti realizzate. Numeri che testimoniano equilibrio e maturità, elementi fondamentali nella corsa ai vertici. Determinante, ancora una volta, sarà il fattore PalaCatania: davanti al pubblico di casa i rossazzurri hanno costruito gran parte delle proprie fortune stagionali, trasformando l’impianto etneo in un autentico fortino.

Il CDM Futsal Genova si presenta alla sfida con l’obiettivo di muovere la classifica. Fanalino di coda con un solo punto ultime quattro partite. Attenzione al fattore approccio per i rossazzurri che sarà determinante ai fini della.gara.

Sarà dunque una gara da affrontare con massima concentrazione per la capolista, chiamata a confermare il proprio momento positivo e a difendere il primato. Serviranno attenzione, concretezza e il sostegno del pubblico rossazzurro per continuare la striscia vincente e lanciare un segnale forte al campionato.

La vigilia del bomber Luis Turmena

“Abbiamo ripreso il campionato dopo una sosta un po’ lunga e siamo ripartiti alla grande con due vittorie. Questo è sempre il nostro obiettivo, giocare per vincere. Sappiamo che il campionato è difficile, ci sono avversari di qualità, però questo è il nostro grande obiettivo.

Ogni partita la ricerca dei tre punti e’ doverosa per arrivare a fine stagione con il massimo numero di punti, per poter decidere le partite a casa. Sappiamo l’importanza di giocare a Palacatania in queste partite decisive. Ora dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo tantissimi impieghi nei prossimi giorni, ma siamo pronti.

Essere tra i cannonieri più prolifici è motivo di orgoglio, ma quello che conta alla fine è vincere, a me interessa vincere e non quanti gol posso fare. Spero sempre di aiutare compagni e squadra conta solo questo”.