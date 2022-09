Covid, arriva l’app che riconosce il positivo dalla voce

La novità arriva dai Paesi Bassi

La tecnologia ha svolto un ruolo importante durante la pandemia da Covid 19. E dai Paesi Bassi arriva una nuova conferma, visto che un gruppo di ricercatori dell’Institute of Data Science della Maastricht University ha messo a punto un’applicazione che permette di riconoscere i positivi dalla voce, con un’accuratezza dell’89%.

Covid 19, le caratteristiche della nuova app

L’app sviluppata dai ricercatori della Maastricht University, presentata nel corso del congresso internazionale dell’European Respiratory Society (ERS) a Barcellona, rappresenta un grande passo avanti per la diagnosi dell’infezione da Covid 19rispetto ai test fai da te e permette di ottenere un risultato positivo o negativo in meno di un minuto.

Ma come funziona? Normalmente il virus colpisce le vie aeree superiori e le corde vocali, determinando dei cambiamenti nel tono di voce della persona infetta. I ricercatori hanno deciso di sfruttare questa caratteristica per sviluppare un’intelligenza artificiale capace di riconoscere le alterazioni della voce provocate dal Covid e di stabilire quindi se la persona sia positiva. Come spiega Wafaa Aljbawi, che fa parte del gruppo di ricercatori che ha lavorato all’app,

Economica, semplice da usare, veloce e accurata, quindi, visto che garantisce un’affidabilità dell’89% nel rilevare correttamente i casi positivi e dell’83% quelli negativi, assicurando risultati migliori rispetto ai test rapidi attualmente in circolazione. Come riportato dai ricercatori, infatti, il modello su cui si basa l’app restituisce un risultato sbagliato (cioè quando una persona positiva risultata erroneamente negativa al test) soltanto in 11 casi su 100, mentre, per i test rapidi, il rapporto è di 44 risultati sbagliati su 100. L’app consentirebbe dunque di diminuire il numero di falsi negativi che, comportandosi normalmente, contribuiscono alla diffusione del virus.