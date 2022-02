Covid, Brusaferro: “Curva giù, confermata la decrescita”

“Un pò in tutti in Paesi europei si evidenzia una riduzione dell'incidenza“

“L’andamento della curva nelle ultime settimane conferma una decrescita e l’Rt mostra un andamento stabilmente sotto il valore di 1, il che indica e conferma la decrescita. Un pò in tutti in Paesi europei si evidenzia una riduzione dell’incidenza. Inoltre, in Italia in tutte le fasce d’età c’è una decrescita dei nuovi casi, anche se con una maggior circolazione del virus nelle fasce più giovani”. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commenta i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute

“L’età di chi contrae l’infezione – ha sottolineato Brusaferro – si mantiene stabilmente intorno ai 37 anni e per i ricoveri in intensiva a 71 anni, mentre l’età media di chi decede a causa del virus è di 83 anni”.