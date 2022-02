Covid, cala la speranza di vita media: soglia della pensione bloccata a 67 anni

Non ci saranno incrementi dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia né dei requisiti per l'uscita anticipata

ROMA – La speranza di vita media degli italiani arrivati a 65 anni con la pandemia si è ridotta e quindi non ci saranno incrementi dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia né dei requisiti per l’uscita anticipata dal lavoro. Anche l’anno prossimo e fino alla fine del 2024 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni. Per il pensionamento anticipato resta lo stop agli incrementi previsto dalla legge del 2019 e fino al 2026 si continuerà ad andare in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi.



