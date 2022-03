Covid, il Nursind lancia una petizione per la proroga dei contratti

Il sindacato: "Basta campagna elettorale sulla pelle dei lavoratori"

PALERMO – Una petizione per chiedere la proroga dei contratti Covid in scadenza al 31 marzo. È l’iniziativa del sindacato degli infermieri Nursind che da Trapani ha avviato una serie di attività in tutta l’Isola per sensibilizzare le istituzioni sulla situazione precaria dei lavoratori che in questi anni hanno affrontato l’emergenza pandemica.

“Nonostante la fine ormai prossima dello stato di emergenza – spiega il coordinatore regionale Salvo Calamia – registriamo un aumento di casi di positività e solo una riduzione leggera dei ricoveri. Riusciamo a far fronte a questa situazione con il personale in servizio, mentre in caso di scadenza dei contratti si registrerebbero gravi criticità. Chiediamo quindi che venga recepita la norma nazionale che consente la stabilizzazione del personale reclutato per l’emergenza covid che ha maturato almeno 18 mesi di lavoro anche non continuativi di cui almeno sei tra gennaio 2020 e giugno 2022. Chiediamo a gran voce di smetterla di fare campagna elettorale sulla pelle di queste persone e di assumere finalmente un impegno in maniera responsabile per garantire la prosecuzione delle loro fondamentali prestazioni lavorative”.