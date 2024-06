Covid, la tesi di una biologa Usa: virus sfuggito dal laboratorio di Wuhan

La tesi della biologa molecolare di MIT e Harvard, Alina Chan, in un editoriale sul New York Times

La pandemia di Covid si è probabilmente verificata perché un virus è sfuggito dal laboratorio di Wuhan, in Cina: “Se così fosse sarebbe l’incidente più costoso della storia della scienza”, afferma la biologa molecolare di MIT e Harvard, Alina Chan, in un editoriale sul New York Times.

Il virus che ha causato la pandemia “è emerso a Wuhan, città dove ha sede il laboratorio più importante al mondo per i virus tipo-Sars”, spiega Chan, secondo la quale “l’anno prima’ della pandemia l’istituto di Wuhan, lavorando con i partner americani, aveva proposto la creazione di virus con le caratteristiche distintive della Sars-CoV-2”.

L’ipotesi che il Covid-19 ‘venga da un animale del mercato del pesce di Wuhan non è sostenuta da prove forti”, sottolinea la biologa.