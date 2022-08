Covid, oltre 1000 casi: stabile 60enne sottoposto a Ecmo

Il virus non dà tregua.

CATANIA – Superata la quota 1000. Catania ancora la provincia maglia nera per i contagi covid: 1007 i positivi registrati nel bollettino del Ministero della Salute. Il virus, questa estate, non dà tregua. Sono 4.737 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 25.181 tamponi processati. Ieri erano 1.266. Il tasso di positività è al 18,8% in aumento rispetto al 10% ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 172.834 con un incremento di 1.868 casi. I guariti sono 3.083 e 27 vittime che portano il totale dei decessi resta 11.705. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 932, 35 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, uno in meno rispetto a ieri.

A livello provinciale Palermo segue Catania con 987 casi. Per il resto: Messina 892, Siracusa 474, Trapani 372, Ragusa 342, Caltanissetta 268, Agrigento 513, Enna 123.

Intanto è stabile il 60enne sottoposto a ventilazione extracorporea e ricoverato al Policlinico di Catania. Le sue condizioni sono precipitate ed è stato necessario sottoporlo ad Ecmo. Il paziente è costantemente monitorato dall’equipe del direttore di Rianimazione e Anestesia Ettore Panascia.