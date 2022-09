Covid, più di 22mila vaccini in un giorno: è il record di settembre

Sono i numeri diffusi dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale

Negli ultimi giorni aumentano le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Italia con dati giornalieri che non venivano raggiunti da molte settimane. Nella giornata di ieri, 28 settembre, sono state somministrate 22.914 dosi cifra record del mese di settembre. A confermarlo i numeri raccolti dalla Unità per il completamento della campagna vaccinale guidata dal Generale Petroni.