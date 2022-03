Covid, prescritte più di 3mila pillole antivirali in 7 giorni

Ad annunciare i dati è l'Agenzia Italiana del farmaco

Sono state 16.201 finora, e 3.289 in soli 7 giorni, le prescrizioni delle pillole antivirali anti Covid di Merck (MSD in Italia) e Pfizer indicate per il trattamento a domicilio di pazienti Covid-19 che non necessitano di ossigenoterapia ma che sono a maggior rischio di forme severe. A certificare una continua crescita settimanale è il 7/mo rapporto sull’uso degli antivirali contro il Covid in Italia, pubblicato oggi dall’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), con dati aggiornati al 24 marzo.

In particolare, su un totale di 16.201 prescrizioni di antivirali in pillola, 12.149 sono state quelle di Lagevrio di Merck (MSD in Italia), mentre 4.052 sono state quelle di Paxlovid di Pfizer, l’ultimo autorizzato in ordine di tempo. Prosegue la crescita percentuale a livello settimanale: dal 17 al 23 marzo, per la pillola Lagevrio (molnupiravir) sono state 2.081 le prescrizioni, in crescita del 56% rispetto alle 1.335 della settimana precedente. Per Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) le prescrizioni sono state invece 1.208, in 7 giorni, pari al 31% in più rispetto alle 920 della settimana precedente.

Lagevrio è stato prescritto in un totale di 257 strutture e a prescriverne di più è stata la regione Lazio (1.897), Puglia (1.104), Liguria (1.076) e Toscana (1.040). Paxlovid, invece, è stato prescritto in 203 strutture, e il numero maggiore di prescrizioni è stato nella Regione Veneto (619), Toscana (556), Lazio (437) e Lombardia (387).