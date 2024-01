Covid, ricoveri in picchiata: gli ultimi dati dagli ospedali

I numeri della Fiaso

ROMA- Ricoveri Covid ancora in discesa del 35% nell’ultima settimana. La rilevazione della rete sentinella della Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) disegna una curva dei ricoveri ormai in picchiata nelle ultime sei settimane. l dato più evidente è il -43% che arriva dai ricoverati ‘Per Covid’, ovvero coloro che occupano posti letto nelle malattie infettive o nelle medicine con sindromi respiratorie e polmonari da riferire all’infezione da Sars Cov-2.

Ricoveri con Covid

Per i ricoveri ‘Con Covid’, ovvero coloro che sono in ospedale per altre cause ma sono risultati positivi al coronavirus, la percentuale di riduzione è stata del 29% e rappresentano il 63% dei pazienti Covid negli ospedali. L’età media è di 78 anni e nel 92% dei casi si tratta di soggetti che presentano anche altre patologie. “Il trend in discesa si mantiene, il Covid in questo momento è abbastanza irrilevante tra i patogeni respiratori che circolano nella popolazione. Resta prevalente l’influenza ma anche qui gli indicatori sono in discesa e si sta allentando anche la morsa sugli ospedali”, spiega il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore.

I dati in terapia intensiva

In calo del 25% anche i ricoveri Covid nelle terapie intensive, con un 55% in meno dei pazienti Per Covid’ in rianimazione. Si tratta in termini assoluti di poche unità per ospedale e qui il profilo è quello di soggetti con età media di 68 anni e altre patologie. Dopo il crollo registrato la scorsa settimana (-75%) resta stabile e di poche unità il dato che arriva dagli ospedali pediatrici e dai reparti di pediatria. Non ci sono bambini in terapia intensiva e i ricoveri sono esclusivamente nella fascia di età tra 0-4 anni ‘Per Covid’.