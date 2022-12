Covid, rischio nuove varianti: occhio a Gryphon

Via ai tamponi.

E’ atterrato alle 5:44 il primo volo dalla Cina in seguito alla decisione dell’Italia di introdurre i tamponi per chi arriva dal Paese orientale. I test allo scalo romano si svolgono in un’area dedicata e non accessibile a persone non autorizzate. A Malpensa un passeggero su due sottoposti al test è risultato positivo. L’ospedale Spallanzani avverte sul rischio di nuove varianti. Occhi puntati sulla sottovariante XBB.1.5 del virus, nota anche come ‘Gryphon’. Le opposizioni chiedono al governo di informare il Parlamento.