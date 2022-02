Covid, Rt al minimo da giugno e l’occupazione della terapia intensiva in calo

Rezza, però, avverte: “Continuare a rispettare il distanziamento“

I parametri epidemici Covid sono ancora in discesa in Italia. L’indice di trasmissibilità non è mai stato così basso da giugno e l’occupazione delle terapie intensive sotto il livello d’allerta per la prima volta da dicembre.

Giovanni Rezza medico Direttore Generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute e dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità ed epidemiologo, avverte: “continuare a rispettare distanziamento, uso delle mascherine e ciclo vaccinale“.