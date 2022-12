“Covid, sì all’ordine del giorno per la stabilizzazione”

Le parole dell'onorevole Intravaia.

“Apprendiamo con soddisfazione che la Camera ha approvato l’ordine del giorno che impegna il governo a stabilizzare tutti i precari della sanità, in prima fila contro il Covid. A maggior ragione, in attesa dell’approvazione del decreto “mille proroghe”, chiediamo all’assessore alla Sanità Giovanna Volo la proroga di almeno due mesi dei contratti per i lavoratori e anche per i commissari, così da consentire un transito non traumatico”. Lo dice il deputato regionale di FdI Marco Intravaia, sull’approvazione alla Camera dell’odg relativo ai precari Covid. “È la direzione indicata da Fratelli d’Italia che si sta battendo per la difesa di tutti i precari Covid- aggiunge – Un grazie particolare al deputato Francesco Ciancitto e all’ex assessore Ruggero Razza, il cui contributo sulla questione è stato riconosciuto a livello nazionale”. (ansa)