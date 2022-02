Covid in Sicilia: casi in calo, ma in tre province l’incidenza resta alta

I dati Gimbe dell'ultima settimana nell'Isola

Il calo dei nuovi contagi già registrato negli ultimi giorni in Sicilia viene confermato dai dati della Fondazione Gimbe, che diffonde il monitoraggio della settimana che va dal 9 al 5 febbraio. Nell’Isola sono solanto tre le regioni in cui si registrano mille casi su centomila abitanti. A livello nazionale, infatti, scendono da 70 a 14 le province con incidenza più alta.

L’elenco

Tra queste ci sono le tre siciliane. Ecco l’elenco: Oristano (1.409), Macerata (1.299), Siracusa (1.234), Fermo (1.209), Ascoli Piceno (1.199), Reggio di Calabria (1.176), Bolzano (1.147), Messina (1.115), Lecce(1.108), Sardegna(1.098), Cagliari(1.092), Rieti(1.044), Ancona(1.035) e Ragusa(1.001).

Resta l’allerta

Insomma, i contagi calano, ma l'allerta sembra rimanere alta. I motivi non mancano, come ha spiegato la dottoressa Tiziana Maniscalchi, primario del pronto soccorso Covid dell'ospedale 'Cervello' di Palermo: "(ci vuole) il vaccino universale – ha detto la dottoressa Maniscalchi -. Abbiamo visto, con le seconde dosi, che la copertura della malattia sintomatica, dopo cinque mesi, è del cinquanta per cento, anche se la copertura dalla malattia grave resta buona. L'immunità della terza dose è, di fatto, un punto interrogativo. Non sappiamo quanto durerà e come proteggerà. Ecco perché sarebbe necessario accelerare".