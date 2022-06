Covid, sono 1806 i nuovi positivi in Sicilia: un morto

Aumenta la pressione sugli ospedali, 48 ricoveri in più

PALERMO – Sono 1.806 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 8.898 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.938. Il tasso di positivita’ e’ del 20,2%, era al 20%. La Sicilia e’ al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 67.637 con un aumento di 1.162 casi. I guariti sono 916, mentre una e’ la vittima che porta il totale dei decessi a 11.170. Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ‘ordinari’ sono 774, quarantotto in piu’, mentre terapia intensiva sono 26, tre in piu’. A livello provinciale si registrano a Palermo 771 casi, Catania 580, Messina 110, Siracusa 146, Trapani 96, Ragusa 136, Caltanissetta 74, Agrigento 130, Enna 35.