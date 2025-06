Caso Galvagno, le reazioni delle opposizioni: “Riferisca all’Ars”

I commenti di Cracolici e La Vardera

PALERMO – “È venuto il momento per il presidente dell’Ars di riferire al Parlamento della vicenda che lo riguarda e che investe i suoi collaboratori. Fermo restando il suo diritto a difendersi nelle sedi giudiziarie, è un uomo pubblico che rappresenta l’istituzione democratica più alta della Sicilia e come tale ha il dovere di informare la pubblica opinione attraverso il parlamento”. Lo ha detto il presidente della commissione Antimafia all’Ars, Antonello Cracolici.

Galvagno è indagato dalla procura di Palermo con l’ipotesi di corruzione. Gli inquirenti stanno analizzando i contributi concessi dal presidente dell’Ars in via diretta e quelli veicolati attraverso le variazioni di bilancio approvate da Sala d’Ercole.

La Vardera: “Galvagno rimuova la sua portavoce”

Sulla vicenda interviene anche il deputato all’Ars e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera: “Leggiamo attoniti le notizie che riguardano Galvagno e gran parte del suo staff – dice -. Al di là delle risultanze investigative per cui tutti sono innocenti fino a sentenza, c’è una questione morale che non può passare in secondo piano. Riteniamo che Galvagno debba rimuovere la sua portavoce e altresì riferire in aula su l’indagine che lo riguarda in prima persona e che mina seriamente la credibilità dell’istituzione Parlamento”.

La replica di Galvagno

“Chi riveste ruoli di responsabilità è chiamato più di chiunque a dare spiegazioni del proprio operato ed è giusto che si sottoponga con serietà ad ogni analisi della propria attività istituzionale – ha replicato Galvagno -. Proprio perché credo che non abbia nulla da nascondere o da temere e per il grande rispetto che ripongo soprattutto nei confronti di chi è chiamato ad esercitare l’azione di verifica, ho chiesto ed ottenuto di essere ascoltato due settimane fa circa mettendomi totalmente a disposizione di chi indaga per chiarire ogni eventuale singolo dubbio circa i fatti contestati”.