La proposta in un messaggio alla segretaria Schlein

PALERMO – Lo scena del congresso del Partito democratico siciliano potrebbe arricchirsi di un nuovo attore. Si tratta dell’esperto deputato regionale e attuale presidente della commissione Antimafia dell’Ars Antonello Cracolici, che ha comunicato la sua disponibilità a scendere in campo nella corsa per la segreteria.

Quel messaggio Whatsapp alla segretaria

La mossa, secondo quanto apprende LiveSicilia, si è concretizzata nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 16 aprile, a margine della seduta dell’Ars alla quale ha partecipato Cracolici. Il sei volte deputato regionale, che in passato è stato anche segretario dei Ds siciliani, ha avanzato la sua disponibilità con un messaggio Whatsapp inviato direttamente alla segretaria nazionale Elly Schlein. Fonti vicine a Cracolici non confermano e non smentiscono.

Nulla trapela rispetto al feedback del Nazareno ma la mossa di Cracolici ha di certo un effetto: gettare un sasso e smuovere le acque al momento ferme del Pd siciliano, che si appresta a scegliere il nome del nuovo segretario con Anthony Barbagallo che punta alla riconferma.

Le tappe del congresso Pd

Il commissario per il congresso, Nico Stumpo, ha formalmente avviato la sesta stagione congressuale del partito in Sicilia fissando le date del percorso. Le candidature per la carica di segretario regionale si potranno presentare dalle 8 del 2 maggio alle 12 del giorno successivo. Stesso timing per le segreterie provinciali.

Crepa sul fronte pro-Barbagallo

Se la candidatura di Cracolici dovesse prendere corpo, aprirebbe una crepa sul fronte che all’assemblea per il regolamento, andata in scena a gennaio, si schierò in favore dell’attuale segretario Anthony Barbagallo.

Il voto all’assemblea per il regolamento

In quell’occasione, infatti, l’attuale segretario incassò il voto dell’area che fa capo al presidente della commissione regionale Antimafia. Cracolici, pur non facendo parte dello schieramento pro Barbagallo, dal podio dell’Astoria Palace si espresse contro l’ipotesi delle primarie aperte ai non iscritti, dando una mano a Barbagallo. “La scelta del segretario affidata anche ai non iscritti non mi convince”, tagliò corto appoggiando il regolamento presentato dal segretario uscente fondato sul voto esclusivo dei tesserati.

La discesa in campo di Cracolici potrebbe trovare sponda nello schieramento contrario a Barbagallo, formato in gran parte dall’area Bonaccini. Gli avversari di Barbagallo stanno alla finestra e attendendono che il presidente dell’Antimafia regionale presenti la sua piattaforma.