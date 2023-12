La pizza di Briatore sbarca in Sicilia: tutto pronto per l’apertura

Si tratta del primo locale al Sud Italia

CATANIA – La famosa pizzeria di Flavio Briatore ‘sbarca’ per la prima volta al Sud Italia. Il noto imprenditore ha scelto la Sicilia per la nuova sede di Crazy Pizza, che aprirà a Catania. Appuntamento sabato 9 dicembre per l’inaugurazione a largo Giovanni Paisiello, a pochi passi dal centro.

Prima apertura in licenza

Il locale di Catania sarà il quarto in tutta Italia dopo le sedi di Roma, Milano e Porto Cervo. Si tratta della prima apertura in licenza. In particolare, i licenziatari prescelti per questa importante apertura sono gli imprenditori Gaetano e Vera Nicolosi. L’arrivo in Sicilia di Crazy Pizza porta con sé un’altra importante novità grazie alla partnership con Cantine Florio, storica realtà siciliana.

Il locale conterà circa 100 coperti

Con una superficie di circa 300 metri quadri, Crazy Pizza Catania sorgerà in un’area che sarà oggetto di una profonda riqualificazione: si tratta di largo Giovanni Paisiello. Il locale conterà circa 100 coperti, inclusi quelli nel dehors circostante con vista sulla piazza. Il concept inconfondibile dei ristoranti Crazy Pizza, firmato dall’archistar Michele Bönan, sarà leggermente riadattato per l’occasione ma caratterizzerà anche la nuova sede siciliana.

“Catania città meravigliosa”

Flavio Briatore commenta con soddisfazione la nuova apertura: “Siamo entusiasti dell’apertura di Crazy Pizza a Catania, la nostra quarta venue in Italia, in una città meravigliosa che offre un mix vibrante di storia, cultura e tradizione culinaria. Si colloca perfettamente nel progetto di espansione del brand che vuole continuare a investire anche in Italia, non solo all’estero, puntando su un format vincente come quello di Crazy Pizza”.