Crédit Agricole Italia corre il Giro di Sicilia

I trofei verranno esposti nelle Filiali di Agrigento, Vittoria e Giarre

AGRIGENTO – A partire da quest’anno e fino al 2025 le grandi classiche di ciclismo, targate RCS Sport, hanno un nuovo compagno di viaggio: Crédit Agricole Italia. Lo stretto legame con il ciclismo emerge anche nei valori che accomunano questo sport e il Gruppo: l’inclusione e il coinvolgimento, l’attenzione all’ambiente e la mobilità sostenibile.

Il ciclismo è una grande passione italiana ed è fortemente rappresentativo della transizione a una società̀ più̀ sostenibile e inclusiva. L’impegno di Crédit Agricole Italia su questa tematica si riflette nell’integrazione sistematica del rischio climatico nelle strategie di finanziamento e investimento; nel ruolo sempre più significativo nel finanziamento di progetti per la produzione di energie rinnovabili; nell’accompagnamento dei clienti nella transizione verso un’economia sempre più rispettosa dell’ambiente e della società.



La bicicletta poi, oltre a rappresentare simbolicamente il mezzo che si pone a contrasto della crisi climatica, ha guadagnato nel tempo anche una crescente spinta per l’innovazione, un altro dei valori trainanti della strategia di Crédit Agricole Italia. Anche il Gruppo ha infatti implementato nel tempo servizi innovativi in grado di garantire ai suoi clienti una completa operatività omnicanale (oltre il 50% dei clienti opera attivamente attraverso i Canali Digitali).

CREDIT AGRICOLE ITALIA

Il Gruppo Crédit Agricole, tra i primi 10 gruppi bancari al mondo con 11.2 milioni di soci in 47 Paesi tra cui l’Italia, dove è presente da 50 anni. Una strategia di lungo periodo che ha permesso di costruire una realtà forte e diversificata, l’Italia è infatti l’unico paese oltre alla Francia dove Crédit Agricole opera con tutte le linee di business.

Il Gruppo è composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).



Sotto la guida di Giampiero Maioli, responsabile del Crédit Agricole in Italia, le diverse linee di business hanno potenziato ulteriormente il loro coordinamento sinergico e hanno fatto registrare una crescita del totale dei finanziamenti all’economia a 99 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 317 miliardi di euro. Numeri ancora una volta in crescita per un Gruppo che nel nostro Paese, suo secondo mercato domestico, è presente con circa 17.000 collaboratori e circa 5,5 milioni di clienti.

