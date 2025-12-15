Credito d’imposta ZES. Venezia (Pd): “Ennesimo flop del Governo”

"Le imprese da tutto ciò avranno un notevole danno"

PALERMO – “Le direttive emanate nei giorni scorsi dell’Agenzia delle Entrate comunicano nei fatti che gli incentivi sotto forma di credito d’imposta vengono ridotti al 60% di quanto spettante. Questo significa che le imprese beneficiarie subiranno un taglio del beneficio di quasi la metà. Laddove il contributo richiesto era del 60% per le piccole, il 50% per le medie e il 40% per le grandi, le imprese si sono viste riconoscere il 36,2% (piccole imprese), il 30,1% (medie imprese) e il 24,15% (grandi imprese)”. Lo dichiara Fabio Venezia, parlamentare regionale del PD e Vice Presidente della Commissione Bilancio all’ARS.

“Appare evidente – continua il parlamentare dem – che le imprese da tutto ciò avranno un notevole danno, avendo programmato gli investimenti convinti di poter contare su agevolazioni fiscali promesse e allo stato non mantenute. Il tutto ha un peccato originale, ovvero l’aver cancellato le precedenti Zone Economiche Speciali sorrette da altrettanti commissari straordinari con poteri speciali, sostituendole con la cosiddetta ZES Unica che si sta rivelando giorno dopo giorno un vero e proprio flop”.

“Chiediamo al Governo Schifani – conclude Venezia – di stanziare ulteriori risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per evitare che le imprese subiranno oltre al danno anche la beffa per aver investito convinte di poter contare su incentivi che riceveranno notevolmente decurtati”.