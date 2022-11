Crisi energetica, il ministro Pichetto Fratin: “Preoccupato per il 2023”

Le parole del ministro sullo scenario e su cosa si deve fare per evitare il peggio

Sul reperimento energetico “le preoccupazioni sono forti, non tanto per questo inverno che dovremmo riuscire a superare ma sicuramente per il 2023”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’evento ‘Direzione Nord’ al Palazzo delle Stelline di Milano.

“Il venir meno delle forniture russe – ha aggiunto – vuol dire che durante l’estate dobbiamo costituire le riserve, gli stoccaggi e naturalmente essere pronti per il prossimo inverno”. Dall’altra parte “c’è la questione prezzo – ha concluso – bisogna vedere l’effetto del price cap”.