Crisi iraniana, Coldiretti presenta un esposto per il caro-gasolio agricolo

PALERMO – Impennata del prezzo del gasolio agricolo e scatta l’esposto alla Procura. Coldiretti ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma e alla Guardia di Finanza per chiedere verifiche su possibili manovre speculative che negli ultimi giorni avrebbero fatto schizzare i prezzi del carburante utilizzato dalle aziende agricole.

L’iniziativa, firmata dal presidente Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo, arriva dopo il rapido aumento registrato nel giro di circa una settimana: il gasolio agricolo agevolato è passato da circa 0,85 euro al litro fino a punte di 1,25 euro, con picchi segnalati soprattutto in Sicilia e Puglia.

Secondo l’organizzazione agricola si tratta di un incremento anomalo rispetto all’andamento generale dei carburanti. Nello stesso periodo, infatti, il diesel per autotrazione in Italia sarebbe aumentato di circa 18-19 centesimi al litro, mentre il gasolio agricolo avrebbe registrato rincari compresi tra 40 e 45 centesimi.

Per Coldiretti una dinamica di questo tipo non trova giustificazione nell’andamento dei mercati internazionali e potrebbe indicare possibili condotte speculative su larga scala. Nell’esposto si chiede quindi di accertare eventuali responsabilità per il reato di manovre speculative su merci previsto dall’articolo 501-bis del codice penale.

Il gasolio agricolo, ricorda l’organizzazione, rappresenta un fattore produttivo essenziale per le aziende agricole e il suo aumento rischia di avere effetti a catena sull’intera filiera agroalimentare. L’esposto arriva dopo la lettera inviata al Governo nei giorni scorsi con la richiesta di un incontro urgente per affrontare l’aumento dei costi energetici legato anche alle tensioni internazionali.