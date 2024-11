Crolla il tetto, auto sprofonda nel centro commerciale: feriti VIDEO

Il veicolo è precipitato dal quarto piano del parcheggio

GUATEMALA – Nel centro commerciale Miraflores di Città del Guatemala, un’auto è precipitata dal quarto piano del parcheggio, causando tre feriti.

Auto sprofonda nel centro commerciale: cos’è successo

Secondo la direzione del centro commerciale, il conducente ha perso il controllo del veicolo, sfondando un muro e sprofondando per diversi piani all’interno dell’area commerciale. Il conducente è stato trasportato in ospedale in condizioni stabili, insieme a due dipendenti del centro commerciale che si trovavano nella zona dell’impatto e hanno riportato ferite.

Testimoni oculari hanno descritto scene di panico tra i visitatori, molti dei quali si trovavano nell’area centrale del centro commerciale al momento dell’incidente. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, esaminando sia possibili errori umani sia eventuali carenze strutturali nel parcheggio.

Il centro commerciale Miraflores: “piena collaborazione”

Il centro commerciale Miraflores ha rilasciato una dichiarazione esprimendo solidarietà alle persone coinvolte e assicurando la piena collaborazione con le autorità per chiarire l’accaduto. Inoltre, sono state avviate ispezioni strutturali per garantire la sicurezza dei visitatori e del personale.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE