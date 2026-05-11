Crolla una scala in una palazzina a Porto Empedocle, c’è un ferito

L’episodio si è verificato in un immobile nei pressi di piazza Vittorio Veneto

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – Crollo in una palazzina di tre piani a Porto Empedocle, dove per cause ancora in corso di accertamento è ceduta la scala interna dell’edificio. Un uomo, che in quel momento si trovava sui gradini, è rimasto ferito. Una donna, rimasta bloccata nel proprio appartamento, è stata invece soccorsa e messa in salvo dai vigili del fuoco.

L’episodio si è verificato in un immobile nei pressi di piazza Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici comunali. Dai primi accertamenti sarebbero emersi “quadri fessurativi estesi e meccanismi di dissesto talmente gravi” da far ipotizzare “un imminente rischio di collasso per l’intero immobile”.

Il sindaco Calogero Martello ha firmato un’ordinanza con cui dispone l’interdizione totale dell’edificio e dell’area circostante, vietando il transito per ragioni di sicurezza pubblica.