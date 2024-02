Crollo a Firenze, i vigili del fuoco cercano l’ultimo disperso VIDEO

Interviene Alessandro Genovesi, capo della Fillea-Cgil

FIRENZE – Sono proseguite anche nella notte, ma ancora senza esito, le ricerche dell’ultimo operaio disperso sotto il crollo nel cantiere di via Mariti a Firenze. I vigili del fuoco agiscono con decine di unità di personale e le squadre Usar (Urban search and rescue) specializzate nella ricerca e nel soccorso di dispersi fra le macerie.

Le ricerche

Allo stesso tempo le operazioni notturne hanno messo in sicurezza il cantiere, dove è a rischio il cumulo di grandi travi di cemento prefabbricato venute giù nel cedimento del 16 febbraio. Il cantiere è sotto sequestro. I morti accertati finora sono quattro. Due operai nordafricani morti potrebbero non essere stati in regola col permesso di soggiorno. Alessandro Genovesi, capo della Fillea, gli edili della Cgil, in un’intervista a Repubblica: “Sfido la premier Meloni a fare un decreto che porti le tutele degli articoli 41 e 119 del Codice degli appalti pubblici anche nei cantieri privati sopra 500 mila euro. E invito tutte i partiti a votarlo. Bastano poche righe”.