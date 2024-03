Csm, Gullotta presidente di sezione della Corte d’Appello di Palermo

Nuove nomine anche in altre tre sezioni giudiziarie di Roma, Torino e Taranto

ROMA – Sergio Gullotta è il nuovo presidente di sezione della Corte d’Appello di Palermo. Nuove nomine negli uffici giudiziari a Roma, Palermo, Torino e Taranto. Il plenum del Csm nella seduta di ieri ha votato, all’unanimità, la dottoressa Roberta Palmisano come nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Roma.

Con una astensione, è stato votato a maggioranza il dottor Sergio Gullotta come nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo. Sono stati inoltre votati, all’unanimità, la dottoressa Immacolata Iadeluca come nuovo presidente di sezione del Tribunale di Torino, e il dottor Cosimo Magazzino come nuovo presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto.