Ct Palermo sul velluto, staccato il pass per la semifinale di Serie A1

Tribune gremite per il quartetto del circolo palermitano

PALERMO – Il Ct Palermo non si ferma più e batte in casa per 6-0 i campani del New Tennis Torre del Greco, club campione in carica, staccando il pass per le semifinali del campionato di Serie A1 maschile. Le gare sono in programma nelle date 27 novembre (andata) e 4 dicembre (ritorno).

Da evidenziare che i campani sono arrivati in Sicilia senza Pedro Martinez, Lorenzo Giustino e Raul Brancaccio presenti nella sfida d’andata vinta per 4-2 dal Ct Palermo, quindi è stato davvero troppo facile per i ragazzi capitanati da Davide Cocco forti peraltro quest’oggi della presenza dalla punta di diamante il mancino spagnolo Albert Ramos Vinolas, numero 39 al mondo che avendo già giocato due partite nel girone sarà schierabile per le semifinali.

Albert Ramos Vinolas

Tribune gremite quasi come ai tempi degli Internazionali di Sicilia per ammirare le gesta del davisman iberico, ma anche di Salvatore Caruso, Gabriele Piraino (19 anni compiuti sabato), che ripartirà alla volta di Torino per proseguire nella sua meravigliosa esperienza come sparring partner per le Nitto Atp Finals, e di Omar Giacalone. I quattro singolaristi si sono imposti agevolmente sui loro rispettivi avversari, tutti giovani elementi del vivaio del New Tennis Torre del Greco.

Nei due doppi spazio alle coppie Piraino – Francesco Mineo, quest’ultimo all’esordio in Serie A1, e Giacalone – Pietro Marino. Domenica 20 novembre ultima ininfluente gara del girone in Liguria contro il Tc Genova. In quella data Caruso e compagni conosceranno le altre 3 compagini qualificate per le semifinali.

Quinta giornata Serie A1 maschile

CT PALERMO – NEW TENNIS TORRE DEL GRECO 6-0

Gabriele Piraino b. Raffaele Barba 6-0 6-3

Albert Ramos Vinolas b. Giovanni Cozzolino 6-3 6-1

Omar Giacalone b. Salvatore Tartaglione 6-2 6-0

Salvatore Caruso b. Antonino Marigliano 6-0 6-1

Omar Giacalone – Pietro Marino b. Raffaele Barba – Giovanni Cozzolino 6-4 6-4

Gabriele Piraino – Francesco Mineo b. Filippo Palumbo – Antonino Marigliano 6-0 6-3