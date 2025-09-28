Cucine da incubo a Palermo, chiusa una pizzeria: denunciato il titolare

I controlli dei carabinieri e della polizia municipale in città e in provincia

PALERMO – Controlli del carabinieri e della polizia municipale in una pizzeria di Palermo e una attività di noleggio barche a Trabia. Denunciato il titolare di una pizzeria nel capoluogo per carenze igieniche e frode in commercio.

I militari hanno accertato la vendita di sostanze alimentari non genuine e commercio di sostanze nocive, la detenzione degli alimenti in cattivo stato di conservazione poiché mantenuti in locali sporchi e con presenza di insetti, l’utilizzo di una canna fumaria sporca e deteriorata, varie carenze sanitarie, mancata formazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e presenza di un lavoratore in nero su due presenti.

Pertanto, il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo, l’attività imprenditoriale è stata sospesa e sono state elevate sanzioni amministrative pari a 6.000 euro.

A Trabia, i Carabinieri della locale Stazione sempre con il supporto del personale del N.I.L., hanno denunciato il titolare 40enne di una società di noleggio imbarcazioni, ritenuto responsabile dell’omesso aggiornamento del documento di valutazione rischi necessario per analizzare e documentare i rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per definire, le misure di prevenzione e protezione da adottare per salvaguardare i lavoratori. Sono state elevate sanzioni amministrative superiori a 1.400 euro. Le attività di controllo continueranno anche prossimi giorni e nelle settimane a venire con l’obiettivo precipuo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa a tutela dei cittadini.