Botta e risposta. “No a Cuffaro”. “Stia sereno, ma venne lui a cercarmi”

Anthony Barbagallo e Totò Cuffaro

Il segretario della Dc replica a Barbagallo del Pd

Botta e risposta fra Anthony Barbagallo e Totò Cuffaro. “Una cosa è certa: Il nostro campo è quello dell’alternativa alla destra. Per questo diciamo no a qualunque ipotesi di alleanza col partito di Totò Cuffaro”, ha detto il segretario regionale del Pd Barbagallo, durante la direzione regionale del partito a Caltanissetta.

Immediata la risposta di Cuffaro, segretario nazionale della Dc: “Prendo atto che l’onorevole Barbagallo, segretario del PD, non vuole allearsi con la Democrazia cristiana, dice lui di Cuffaro, ma la Dc è un partito dove c’è anche Cuffaro. Non è certo il mio personale partito, è presente in ogni Comune della Sicilia e credo, pensando di non essere lontano dal vero, un po’ più presente, diffuso e rappresentativo di quanto sia il PD del segretario Barbagallo. Se ne faccia una ragione”.

“Ah dimenticavo – aggiunge Cuffaro – quando si è votato nel suo paese, a Paternò, venne a cercarmi per allearsi con me e sostenere un sindaco in comune, cosa che abbiamo fatto e abbiamo perso. Ma ha diritto a cambiare idea. Stia sereno, la Dc non ha nessuna voglia ne intenzione di allearsi con lui”.