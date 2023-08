Cuffaro: “Fratelli d’Italia come pensa di risolvere il caro voli?”

Il leader della Dc striglia gli alleati

1' DI LETTURA

PALERMO – Caro voli: Totò Cuffaro striglia Fratelli d’Italia. “Fratelli d’Italia, così come leggo dalla stampa, plaude, compatta, alla riapertura del terminal di Catania e ringrazia soltanto i vertici da loro guidati. E a loro si rivolgono per risolvere il vergognoso problema del caro biglietti da parte delle compagnie aeree che da anni vessano i siciliani. Bene, ci chiediamo come mai se ne stiano occupano soltanto oggi”, dichiara il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro.

“La DC e il Presidente della Regione Renato Schifani, in primis, su questo argomento stanno lottando da oltre un anno. Lo stesso governatore, negli ultimi mesi, ha presentato due ricorsi all’Antitrust e una denuncia alla Procura di Roma e si è impegnato per l’arrivo di Aeroitalia in Sicilia, con voli a prezzi calmierati”, aggiunge. “Ma è possibile – conclude – che per risolvere questo problema che consentirebbe alla Sicilia di avere le stesse opportunità del resto d’Italia, evitando di scoraggiare i turisti con tariffe impossibili e ridando ai siciliani la giusta libertà di viaggiare in aereo, gli stessi vertici che vengono ringraziati da Fdi per il terminal di Catania non abbiano ancora trovato il tempo e la voglia di occuparsi del caro voli?”