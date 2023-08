Cuffaro: “La maglia rossa? Un regalo di Gorbaciov”

Il leader della Dc risponde alle critiche e rilancia con una nuova canzone

PALERMO – La performance canora di Totò Cuffaro, con tanto di maglia dell’Unione Sovietica e pugno chiuso, ha colpito nel segno e ha suscitato qualche critica. Così il leader della Dc ha deciso, a modo suo, di rispondere con una canzone: Todo Cambia. Prima però si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. “Alcuni si preoccupano e altri si indignano perché, tornato libero dopo aver scontato per intero la mia condanna ed aver sempre avuto rispetto e fiducia per le Istituzioni della Giustizia, torni a coltivare la mia passione per la politica. Qualcuno, magari con la puzza sotto il naso, storce il muso perché nel citare 100 volte “I have a dream” di Martin Luther King mi capita una volta di fare una gaffe”, spiega.

“Gorbaciov mi regalò quella maglietta”

“Altri accennano timidi nello scandalizzarsi perché, nel protestare contro la guerra in Ucraina, indosso una t-shirt rossa con falce e martello regalatami nel lontano 1985, all’inizio della sua Perestroika, da Gorbaciov, padre della svolta comunista russa, e canto Bella Ciao, canzone simbolo della Resistenza di ogni colore e della difesa della Libertà. Altri ancora, per i più disparati, motivi si ergeranno a censori per tutto o per niente. Così è la vita. Viviamo la ricompensa che essa ci da: vivere”, dice il leader della Dc. “A tutti voglio donare e rispondere con le bellissime parole di una cantante cilena, Mercedes Soso, canto che vogliamo utilizzare come inno della Festa dell’Amicizia che la DC nuova torna a celebrare dopo 30 anni di assenza, che faremo a Ribera il 5/6/7 ottobre: Todo Cambia che ci siamo permessi, e speriamo che anche qui non ci siano mal di pancia, di tradurre in italiano e di ritoccare pro domo DC”, conclude Cuffaro.