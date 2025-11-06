 Cuffaro: sai che faccio? Nomino la moglie del pm presidente della Dc
Cuffaro: “Sai che faccio? Nomino la moglie del pm presidente Dc”

Il retroscena in una conversazione dell'ex governatore
L'INTERCETTAZIONE
di
PALERMO – “Ma se no sai… io sai che faccio ora? Faccio presidente del partito la moglie di OMISSIS… una che si chiama OMISSIS … moglie del OMISSIS … “.

In una conversazione intercettata Totò Cuffaro, ex governatore siciliano indagato per corruzione e associazione a delinquere, confidava a un amico di aver deciso di nominare Laura Abbadessa, la moglie del magistrato Massimo Russo (il nome è omissato negli atti dell’inchiesta) a presidente del suo partito, la Nuova Dc.

Cuffaro confidava all’interlocutore “che stava collocando in posti chiave della Nuova DC persone al di sopra di ogni sospetto – scrivono i magistrati – pur dubitando che ciò potesse metterlo al riparo dal rischio di indagini”. “Cioè io sto mettendo le cose che devo mettere… ma bastano?” si chiedeva Cuffaro.

