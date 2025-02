Cup, rateizzazione per tutti: niente stangata su ambulanti e imprese

Il consiglio comunale approva la modifica del regolamento

PALERMO – Il sì è arrivato in extremis ed evita la stangata su centinaia di imprese, attività commerciali e ambulanti di Palermo che potranno rateizzare il Cup, il canone unico patrimoniale che ha sostituito tutti i tributi per l’occupazione del suolo pubblico.

Un voto, quello del consiglio comunale, arrivato sul filo di lana visto che la scadenza era proprio il 31 gennaio ma non certo indolore: dopo la defaillance di giovedì, quando la maggioranza non è riuscita ad aprire la seduta per mancanza di numeri, ieri i lavori hanno rischiato un nuovo stop.

Passa solo una modifica

Nervi tesi, nel centrodestra, nei confronti sia della giunta che degli uffici e il risultato è che, alla fine, è arrivata solo una modifica all’articolo 35 (chiesa dalla commissione Attività produttive) che estende a tutti la possibilità di rateizzare quanto dovuto in quattro tranche a febbraio, aprile, luglio e ottobre, anziché pagare tutto in unica soluzione a gennaio. Fino a ieri la rateizzazione era invece possibile solo per chi riusciva a dimostrare la difficoltà a pagare.

La delibera prevedeva in realtà molte più cose: esenzioni, agevolazioni, semplificazioni la rivisitazione delle tariffe visto che la legge impone l’invarianza del gettito che oggi ammonta a sei milioni. In questi anni le imprese si sono viste arrivare cartelle esattoriali da centinaia di migliaia di euro, facendo fioccare i contenziosi.

Delibera in salita

Tutto rimandato (grazie al parere favorevole degli uffici sull’emendamento, inizialmente negato) e la speranza dell’amministrazione, adesso, è di riuscire ad approvare il resto delle modifiche entro febbraio, ossia il termine ultimo per l’approvazione del bilancio. Impresa che appare assai ardua, visto che la delibera dovrà iniziare l’iter da capo, ma fattibile se da Roma arriverà un’altra proroga per i previsionali.

Le reazioni

“Dopo un confronto con gli uffici, il consiglio comunale ha approvato una delibera che introduce le agevolazioni per le attività commerciali, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale e sostenere le attività economiche – dichiara il presidente della Sesta commissione e capogruppo di Forza Italia, Ottavio Zacco -. La modifica prevede la possibilità di pagare il canone unico patrimoniale in ‘quattro rate annuali’, febbraio, aprile, luglio e ottobre, anziché in un’unica soluzione a gennaio. Questa misura, fortemente voluta dalla sesta commissione, consentirà alle imprese di gestire con maggiore flessibilità le proprie risorse economiche, riducendo l’impatto del pagamento in un’unica tranche a inizio anno. Questa misura dimostra l’impegno della sesta commissione nel mettere al centro le esigenze dei cittadini e delle attività commerciali. La rateizzazione del canone unico patrimoniale è una scelta che va nella direzione di una fiscalità più equa e sostenibile, capace di coniugare responsabilità e solidarietà”.