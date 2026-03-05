Cure palliative, 5.585 assistenze dell’Asp di Palermo nel 2025

Venerdì 6 marzo all'Auditorium Rai di Palermo un evento sulla responsabilità della cura

PALERMO – Nel 2025 sono state 5.585 le assistenze domiciliari di cure palliative su tutto il territorio dell’ASP di Palermo. Un dato che racconta la dimensione concreta del “bisogno” di prendersi cura dei pazienti più fragili e delle loro famiglie, portando la medicina e il sostegno umano direttamente nelle case.

Proprio il tema della responsabilità e del significato profondo dell’assistenza saranno al centro dell’iniziativa promossa dall’ASP di Palermo: “La responsabilità della cura”, in programma venerdì 6 marzo, alle ore 15 all’Auditorium RAI Sicilia di viale Strasburgo 19 a Palermo.

L’incontro prende spunto dall’omonimo volume di Sandro Spinsanti, che sarà presentato da Roberto Garofalo e Tania Piccione. Il libro offre momenti di riflessione sul valore etico, sanitario e sociale dell’assistenza, con particolare attenzione alle cure palliative e domiciliari, ambiti nei quali la relazione tra medico, paziente e famiglia assume un ruolo centrale. L’evento sarà condotto dalle giornaliste Marina Turco e Tiziana Martorana. A introdurre i lavori sarà il Direttore Generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze.

Dopo la presentazione del volume, il programma prevede un dialogo tematico con Paolo Procaccianti, già Ordinario di Medicina Legale all’Università degli Studi di Palermo; Salvino Leone, medico e docente di Bioetica e Teologia morale nella Facoltà Teologica di Sicilia; Sebastiano Mercadante, direttore dell’Unità di Cure Palliative “La Maddalena” e Gaetana Rinaldi, oncologa del Policlinico di Palermo.

Seguirà un dibattito con gli stessi relatori insieme a Roberto Garofalo, Responsabile UOS Cure Domiciliari ASP Palermo; Tania Piccione, Presidente della Federazione Cure Palliative; Sandro Spinsanti, psicologo e bioeticista; oltre alle giornaliste Marina Turco e Tiziana Martorana.

“I numeri delle cure palliative domiciliari – sottolinea il Direttore Generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – dimostrano quanto sia fondamentale una sanità capace di stare accanto alle persone nei momenti più delicati della vita. Con questa iniziativa vogliamo rilanciare il dialogo tra sanità, mondo accademico e società civile, mettendo al centro la dignità della persona e il valore etico della relazione di cura”.