Il Cus Palermo è pronto per la Serie A Silver

"Orgogliosi di rappresentare la città" dice il presidente

1' DI LETTURA

“C’è l’orgoglio da parte del Cus Palermo di rappresentare la nostra città anche nel settore nazionale della Pallamano. Perchè questa non è solo una squadra tutta italiana, ma interamente palermitana, composta da tanti ragazzi cresciuti nel nostro vivaio”. C’è emozione e tanta voglia di fare nelle parole di Giovanni Randisi, presidente del Cus Palermo, durante la presentazione della squadra di pallamano.

La promozione in Serie A Silver, arrivata pochi mesi fa a Chieti, ha portato entusiasmo tra le fila della compagine palermitana guidata da Ninni Aragona e Gianni Tornambé. “Un plauso ai nostri tecnici, appassionati e dediti alla crescita di questa sezione e sappiate che mai la società vi lascerà soli o non vi supporterà dopo la vittoria di un campionato. In bocca a al lupo a tutti voi”, conclude Randisi.

La Serie A Silver

Le società partecipanti saranno dodici e la massima serie Silver si svilupperà attraverso una regular season di 22 giornate e 132 gare. L’inizio della stagione è previsto per il 23 settembre, chiusura il successivo 20 aprile. I meccanismi di promozione saranno legati a play-off strutturati in due turni differenti. Le squadre classificate dal primo all’ottavo posto al termine della stagione regolare, infatti, disputeranno una prima fase e in seguito avranno luogo le due serie di semifinale, che distribuiranno altrettante promozioni in Gold. Retrocedono in Bronze l’ultima della prima fase e la squadra che uscirà sconfitta da un unico turno di play-out che coinvolgerà le sole classificate al decimo e undicesimo posto dopo la stagione regolare.

Alessandro Aragona, terzino e capitano del Cus Palermo Pallamano, ha aggiunto: “Sono fiero di essere il capitano di questa squadra, giovane ma agguerrita. Non promettiamo risultati a priori, ma sicuramente vogliamo sognare, divertirci e far divertire chi ci seguirà al PalaCus”.