Sbranata da un alligatore, il racconto choc del marito: “Ho provato a liberarla”

Sono emersi nuovi dettagli sull’attacco di alligatore che ha causato la morte di una donna di 61 anni, mentre il marito cercava disperatamente di salvarle la vita.

Secondo la ricostruzione fornita da “People”, lo scorso 6 maggio, intorno alle 16:02 ora locale, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) è intervenuta nei pressi della foce di Tiger Creek, nella contea di Polk.

Una donna, successivamente identificata come Cynthia Diekema, stava facendo un giro in canoa con il marito quando si è imbattuta nel rettile.

Donna sbranata da alligatore, la ricostruzione

I due coniugi sono caduti entrambi in acqua, come riferito in seguito dalla FWC. L’alligatore, lungo circa 3,45 metri, ha addentato Cynthia trascinandola sott’acqua, prima che fosse “successivamente ritrovata priva di vita”.

A quasi otto mesi dall’attacco, un rapporto dell’incidente redatto dalla FWC ha rivelato ulteriori informazioni su quanto accaduto in quella giornata drammatica.

Il rettile stava riposando sul fondo del torrente

In una dichiarazione giurata alle autorità, David Diekema, marito di Cynthia, ha raccontato di aver visto numerosi alligatori, una volta entrati nelle acque poco profonde di Tiger Creek. Poco prima dell’attacco, sua moglie avrebbe commentato che stavano “per passare proprio sopra uno di loro”.

Quando la canoa è finita contro l’animale che stava riposando sul fondo del torrente, l’alligatore – spaventato – ha iniziato a dimenarsi violentemente, causando il ribaltamento dell’imbarcazione e facendo cadere la coppia in acqua.

David ha fatto di tutto per salvare la moglie

Riuscito a rialzarsi, David Diekema ha detto di aver visto il busto della consorte nella bocca dell’alligatore. Secondo le autorità, ha raccontato di aver “tentato per diversi minuti di liberarla dalla bocca dell’alligatore”, senza però riuscirci.

La moglie sembrava cosciente ma incapace di parlare, con “un’espressione confusa sul volto”. A un certo punto, l’alligatore ha colpito David con la coda, facendolo cadere. In quel frangente, l’animale avrebbe “momentaneamente lasciato andare” Cynthia, per poi morderla nuovamente alla spalla.

Dopo aver ritrovato l’equilibrio, David ha tentato ancora una volta di liberare la consorte, ma l’alligatore ha eseguito la cosiddetta “death roll” e si è immediatamente allontanato nuotando con la donna ancora in bocca.

Donna sbranata da alligatore, gli esiti dell’autopsia

Consapevole che il tempo era fondamentale, David Diekema — che aveva perso il telefono durante l’accaduto — ha svuotato quanta più acqua possibile dalla canoa e ha remato verso nord lungo Tiger Creek fino a raggiungere il lago Kissimmee. Lì è stato soccorso da un uomo a bordo di un airboat.

Circa 20 minuti dopo l’inizio delle ricerche, la FWC ha recuperato il corpo di Cynthia e i soccorritori l’hanno dichiarata morta sul posto. L’alligatore è stato catturato.

Successivamente, un medico legale ha eseguito l’autopsia e ha condiviso i risultati con la FWC, descrivendo numerose ferite, tra cui l’amputazione del braccio destro sotto la spalla.

È stato stabilito che la causa della morte di Cynthia è stata “traumi multipli da corpo contundente causati da un alligatore” e il decesso è stato classificato come “accidentale”.

“Cynthia amava profondamente la sua famiglia”

All’indomani dell’incidente, gli investigatori sono tornati sul luogo per individuare eventuali altri alligatori coinvolti nell’attacco e per catturare quelli potenzialmente pericolosi nell’area di Tiger Creek.

Cynthia era originaria di Paw Paw, nel Michigan, e oltre al marito David lascia due figli e due nipoti.

“Trasmetteva la sua bellezza interiore ed esteriore in tutto ciò che faceva e aveva un amore incondizionato per tutti – si legge nel suo necrologio – Amava profondamente la sua famiglia e custodiva ogni momento e ogni avventura vissuti insieme”.

