Da Altavilla Milicia a Palermo: il quadro della Madonna in processione

Arrivata in barca, l'effige verrà portata in Cattedrale

PALERMO – La banda musicale, le confraternite, gli scout e decine di fedeli. Il quadro della Madonna di Altavilla Milicia arriva a Palermo: trasportato in barca da Porticello, l’effige è giunta alla Cala per essere portata in processione lungo corso Vittorio Emanuele, fino alla Cattedrale dove verrà celebrata una funzione solenne.

L’appuntamento fa parte dei festeggiamenti per i 400 anni della fondazione della parrocchia di Altavilla Milicia, comune del Palermitano, divenuta prima un santuario e recentemente elevata a Basilica papale con un decreto della Santa Sede. A guidare il corteo il rettore, monsignor Salvatore Priola, che insieme ad altri presbiteri, fra cui il parroco della Cattedrale di Palermo monsignor Filippo Sarullo, celebrerà le funzioni di oggi e di domani presiedute dall’arcivescovo Corrado Lorefice. Presenti alla processione anche il vicesindaco di Palermo Carolina Varchi, il consigliere Ottavio Zacco e il sindaco di Altavilla Milicia Giuseppe Virga.