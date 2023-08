Da Augusta a Canicattì e Messina: il Lotto premia la Sicilia

L'estrazione di giovedì sera regala una pioggia di euro in tre province dell'Isola

1' DI LETTURA

La Sicilia è l’assoluta Regina dell’estrazione del Lotto di ieri sera con ben tre vincite inserite nella Top Ten del concorso.

La vincita più alta in assoluto è stata registrata ad Augusta, in provincia di Siracusa, dove grazie ad una giocata da 10 euro sul terno secco (7-17-76) sulla ruota di Palermo ha realizzato una vincita da 45.000 euro.

Grande festa anche a Messina dove sono stati vinti 12.500 euro con una quaterna sulla ruota Nazionale. Infine a Canicattì, in provincia di Agrigento, è stato centrato un terno da 9.750 euro. In totale le vincite della Top Ten finite in Sicilia ammontano a 67.250 euro