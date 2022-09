Da Ciaculli a Misilmeri, ladri all’attacco di tabacchi e distributori

Per entrambi i furti indagano i carabinieri

PALERMO – Stazioni di servizio e negozi di tabacchi presi di mira dai ladri, la note scorsa, nel Palermitano. Un primo colpo era stato tentato in una tabaccheria nel quartiere di palermitano di Ciaculli.

I ladri hanno prima danneggiato la telecamera di videosorveglianza che era installata all’esterno dell’attività e dopodiché hanno tentato di forzare la saracinesca. Ma qui si sono dovuti arrendere perché non sono più riusciti a entrare.

Colpo riuscito a Misilmeri nella frazione di Portella di Mare In un distributore di carburanti i malviventi sono riusciti ad entrare nel bar della stazione di servizio e si sono portati via anche qui stecche di sigarette e “gratta e vinci”. Per entrambi i furti indagano i carabinieri a cui è stata sporta denuncia dai rispettivi titolari.